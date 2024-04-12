В итоге выйдет дешевле: почему для защиты кузова лучше выбрать пленку

Эксперт «За рулем» назвал плюсы и минусы керамики и пленки для защиты авто

Большинство автолюбителей готовы потратить средства на защиту кузова своей машины. О том, что при этом лучше выбрать — керамику или пленку, рассказал эксперт «За рулем» Станислав Панин.

Керамическое покрытие создает на автомобиле невидимую защитную пленку. Эксперт отметил, что все жидкие покрытия применяют для того, чтобы как можно дольше поддерживать свежесть лакокрасочного покрытия, а не защищать его от механических воздействий.

В российских условиях со сложным климатом и качеством дорог керамики хватает примерно на один год и приходится обновлять верхний гидрофобный слой, чтобы поддерживать блеск. Небольшой срок службы покрытий, приличные затраты на их нанесение и уход, а также слабая защита в суровых условиях РФ — не очень практичный вариант, отмечает специалист.

Как альтернативу россиянам предлагают защиту кузова полиуретановой пленкой (толщина около 200 мкм). Дорогие высококачественные пленки, срок службы которых составляет не менее десяти лет, обеспечивают полноценную защиту даже от камней и серьезных царапин, и долго сохраняют пристойный внешний вид.

Поэтому в долгосрочной перспективе выгоднее защитить кузов машины именно пленкой, а не связываться с покрытиями. Изначально это стоит дорого, но в итоге выйдет дешевле, подытожил специалист.

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