Электросамокаты в России не будут «катать» более чем одного «наездника»

В РФ сервис аренды электросамокатов внедрил запрещающую ездить вдвоем технологию

Технология «Антитандем», выявляющая поездки вдвоем, была внедрена на электросамокатах Whoosh в РФ, Белоруссии и Казахстане. Она распознает и запрещает движение с пассажирами.

Технология «Антитандем» была разработана в РФ, она применяет искусственный интеллект и методы машинного обучения. Для оценки количества людей на самокате технология анализирует свыше пятидесяти параметров данных. Особо отмечается, что реагирует она именно на количество человек, а не на вес. С момента активации технология продолжит дообучение, собирая данные в условиях разного дорожного покрытия, климата и прочих городских особенностей каждого региона.

В пресс-службе заметили, что по первым данным, поступившим с момента запуска технологии, можно сделать вывод: большая часть пользователей Whoosh не ездит на электросамокате вдвоем. Но такая практика все же встречается, и значительная доля падений и столкновений с пешеходами происходит именно при движении на самокате вдвоем.

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Источник: пресс-служба компании Whoosh