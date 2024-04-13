В Белоруссии начали серийный выпуск машин для постапокалипсиса (и не только)

Минский тракторный завод представил новый полноприводный трактор Belarus ТЛ-120

В Республике Беларусь представили новый трактор Belarus ТЛ-120. В нем развиты идеи прежней машины Belarus Ш-406, но тот трактор был коммунального назначения, а новый – лесохозяйственный. Проект перезапустили ввиду поступившего заказа – нужна спецтехника для тушения лесных пожаров.

Поэтому на шасси будут устанавливаться цистерны, а кабина оснащена многоуровневой защитой от падающих веток и стволов, ввиду чего Belarus ТЛ-120 слегка напоминает технику из постапокалиптических фильмов.

Двухосная полноприводная машина имеет эксплуатационную массу 6430 кг и полную – 10200 кг. Габариты – 5240/2450/3080 мм, дорожный просвет – 345 мм. Под капотом – дизель Д-245.2S2 мощностью 122 л. с. (90 кВт) в паре с МКП, есть вал отбора мощности на 65 кВт. Гидронавесная система имеет грузоподъемность 1200 кг спереди и 1100 сзади.

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Источник, видео: BelarusTractors_official