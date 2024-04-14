Названы пять признаков нехватки масла в «автомате»

Автоэксперты провели анализ и перечислили 5 признаков нехватки масла в АКПП

Масло в АКПП нужно не только для смазки, но и для обеспечения правильной работы гидросистемы, управляющей всеми узлами силового агрегата и передающей крутящий момент. Поэтому к продукту есть определенные требования. Автоэксперты назвали пять признаков нехватки масла в «автомате».

В современных машинах замена масла в АКПП официальным регламентом ТО не предусмотрена. Считается, что оно заливается на заводе на весь срок эксплуатации. Поэтому многие водители считают, что о ней можно не вспоминать. Но следить за уровнем масла необходимо, так как от него зависят важнейшие функции авто.

Дефицит масла угрожает среди прочего ускоренным износом комплектующих, что влечет серьезные поломки. К основным признакам недостаточного уровня масла относится его утечка. Если на парковке появляются после стоянки масляные пятна, то возможно повреждены сальники, прокладки или поддон АКПП.

О проблемах говорят изменения в работе переключения передач, а также шумы и вибрации, передающиеся на кузов. Это могут быть гудение, свист или прочие звуки. Также на нехватку техжидкости указывает самопроизвольный переход с высокой на более низкую передачу. Опасным признаком является отказ машины начинать движение в режиме D при отпускании педали тормоза.

Специалисты считают недостаточный уровень масла в АКПП серьезной проблемой, поэтому важно обращать внимание на указанные признаки и регулярно обслуживать «автомат» в соответствии с рекомендациями производителя.

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Источник: Tarantas.news