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Стартовали продажи электрического аналога Land Rover Defender

В Китае стартовали продажи Baojun Yep Plus по цене 1,2 млн рублей

Китайский автопроизводитель Baojun выпустил новый электрический кроссовер Yep Plus, который поразительно похож на легендарный внедорожник Land Rover Defender.

Yep Plus заметно меньше своего британского прототипа, но сохраняет культовые черты Defender. Он отличается угловатым кузовом, широкими колесными арками, высоким дорожным просветом и пластиковым обвесом. На задней двери предусмотрен специальный пластиковый бокс для багажа.

Baojun Yep Plus
Baojun Yep Plus
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Внутри Yep Plus царит атмосфера минимализма и технологичности. Цифровая приборная панель и крупный сенсорный экран отвечают за управление всеми функциями автомобиля. В оснащение кроссовера входят камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, слежения за разметкой и мониторинга слепых зон.

Baojun Yep Plus оснащается единственным электромотором мощностью 102 л. с., расположенным на задней оси. Максимальная скорость автомобиля составляет 150 км/ч, а запас хода достигает 401 км. Аккумуляторную батарею можно зарядить от 30 до 80% всего за 35 минут.

Интерьер Baojun Yep Plus
Интерьер Baojun Yep Plus

Продажи Baojun Yep Plus уже начались в Китае по цене от 93,8 тыс. юаней (около 1,2 млн рублей). Автомобиль доступен в нескольких комплектациях и широкой цветовой гамме.

Основными конкурентами Yep Plus на китайском рынке станут Chery QQ Ice Cream, Wuling Hongguang Mini EV и ORA R1.

Источник: CarNewsChina

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Фото:CarNewsChina
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Фото:CarNewsChina
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