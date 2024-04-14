Дорожные камеры начали штрафовать еще за одно нарушение

Камеры в Москве начали штрафовать за парковку на направляющих островках

Для улучшения дорожного движения в Москве расширена система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД внедрили новый состав правонарушения – стоянку на направляющих островках, обозначенных разметкой на проезжей части.

Направляющие островки, представляющие собой треугольные зоны, размещаются на перекрестках или съездах и обозначаются специальной разметкой с диагональными полосами. На них запрещена стоянка. В целях обеспечения безопасности иногда внутри островков устанавливаются бетонные блоки, малые архитектурные формы или другие препятствия для парковки.

За нарушение запрета на парковку на направляющем островке предусмотрен штраф в размере 2500 рублей. Первые штрафные постановления уже рассылаются в Москве автовладельцам, припарковавшим свои транспортные средства в запрещенных местах.

Стоянка на островках часто становится причиной аварий, так как припаркованные машины ограничивают обзор другим водителям. Поэтому новая мера направлена на повышение безопасности дорожного движения.

На данный момент комплекс, фиксирующий парковку на направляющем островке, расположен в Лефортово на улице Академика Туполева. В дальнейшем подобные камеры будут устанавливаться на других проблемных участках дорог при необходимости.

В Москве уже действует система автоматической фиксации нарушений ПДД с применением видеокамер, которая фиксирует превышение скорости, проезд на красный свет, использование выделенной полосы и нарушения правил парковки. Внедрение новой меры расширяет возможности системы и способствует улучшению дорожной ситуации в столице.

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Источник: Коммерсантъ