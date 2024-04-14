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В России скоро начнут продавать хороший 7-местный кроссовер по приятной цене

С июня 2024 года в России стартуют продажи автомобилей китайской марки VGV

Одной из главных особенностей VGV является выгодное соотношение цены и размера. Крупные семиместные автомобили будут предлагаться в России по ценам, сопоставимым с ценами на компактные кроссоверы. Это делает их привлекательным вариантом для семей и тех, кто ценит простор и вместительность.

VGV U75 Plus
VGV U75 Plus

Модельный ряд VGV представлен двумя версиями:

  • VGV U70 Pro: оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 143 л. с. и 215 Н·м крутящего момента, который агрегатируется с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробкой передач.
  • VGV U75 Plus: более мощная модель с 2-литровым двигателем, выдающим 199 л. с. и 300 Н·м крутящего момента. Этот двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и независимой многорычажной подвеской на задней оси.
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Сравнили китайские кроссоверы одной модели, но из разных партий: в чем разница?

Помимо просторного салона, VGV U70 Pro и U75 Plus оснащены мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, камерой заднего вида, климатической установкой, круиз-контролем и системой безопасности (ABS, EBD, ESP).

Автомобили VGV будут доступны в двух модификациях: с 5 и 7 местами. Клиренс составляет 190-200 мм, что обеспечивает хорошую проходимость в городских условиях и на легком бездорожье. При этом привод во всех модификациях будет только передним.

Официальные продажи автомобилей VGV в России стартуют в июне 2023 года. Компания «Мотор-Плейс», которая представляет интересы VGV в нашей стране, уже подписала соглашения с 21 дилерским центром, и первые партии автомобилей уже находятся на складах. Точные цены и комплектации будут объявлены ближе к началу продаж.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:VGV
Количество просмотров 1
14.04.2024
Фото:VGV
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