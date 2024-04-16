Проверенные моторы, надежный автомат — эту иномарку на вторичке можно найти всего за миллион

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Киа Rio с пробегом

Найти альтернативу самому дешевому на сегодняшний день автомобилю Lada Granta на российском рынке не так-то просто. Но эксперт «За рулем» Александр Виноградов исследовал рынок с пробегом и выделил четыре «народные» альтернативы, которые не уступят российскому бестселлеру, даже будучи не совсем новыми.

Среди них Kia Rio – но тут важно не промахнуться с поколением модели. Конечно, за миллион можно найти Kia Rio четвертого поколения, однако эти машины автор брать не советует, так как высок риск нарваться на бывшую машину таксиста.

Поэтому лучше искать Rio третьего поколения 2016 года выпуска. Найти незаезженный экземпляр в этом случае будет проще. А смотрится такой автомобиль вполне современно, несмотря на то, что дебютировал в далеком 2011 году. Интерьер у него простенький, но вполне удобный.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Под капот ставились атмосферные бензиновые моторы объемом 1,4 и 1,6 литра. Оба агрегата надежны, но предпочтение лучше отдать старшему двигателю 1.6 мощностью 123 л.с.

Слабых мест у этого мотора немного. У ранних экземпляров случались протечки прокладки ГБЦ. Но позже эта проблема ушла. Также бывали случаи раннего выхода из строя катализатора.

Частички сот попадали в цилиндры, но это проблема не массовая и чаще всего случалась из-за регулярных заправок на сомнительных АЗС.

Из коробок лучше отдать предпочтение автомату. У механической порой отмечался ранний износ блокировочного кольца второй передачи

О других моделях из списка вы узнаете, пройдя по ссылке.