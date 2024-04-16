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В Томске задержан нетрезвый водитель-рецидивист на Ладе с разорвавшимся колесом
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Пьяный дрифт на голом диске! Полицейская погоня в Томске (видео)

В Томске задержан нетрезвый водитель-рецидивист на Ладе с разорвавшимся колесом

На улице Ленина в Томске экипаж ГИБДД заметил белую вазовскую «семерку» со спущенным задним колесом. Водителю подали сигнал остановиться через громкоговоритель, но он вместо этого решил ускориться и скрыться.

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К погоне подключилось несколько автомобилей ГИБДД. Лихач вел себя дерзко и продолжил удирать, даже когда спустившая шина превратилась в лохмотья, а затем и вовсе голый диск принялся высекать искры из ночного асфальта. Впрочем, долго эта «красота» продолжаться не могла.

«В результате слаженных действий сотрудники полиции блокировали преследуемую машину в районе площади Соляной и задержали находившегося в ней водителя 1997 года рождения, ранее судимого за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По внешним признакам молодой человек вновь был нетрезв. От прохождения освидетельствования он отказался», – сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов. А кроме того, рецидивиста допросили в качестве подозреваемого в заведенном на нем уголовном деле по статье 264.1 УК РФ – повторная пьяная езда...

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
16.04.2024
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