Вот так на автосервисах преувеличивают объемы работ
Автомобильный эксперт Антон Ануфриев поделился секретами, как автомеханики в автосервисах пытаются приплюсовать лишние работы, особенно заметив, что перед ними новичок, который не имеет опыта и не сможет определить обман.
Одним из распространенных трюков механиков является преувеличение объема работ. Например, если ваш автомобиль не заводится, специалисты могут начать искать причины в самых неожиданных местах, хотя, скорее всего, знают, в чем дело. Потом они могут сказать, что затратили много времени на поиск и нужно оплатить все затраты.
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Чтобы избежать этого, эксперт советует ориентироваться на график регулярного обслуживания вашего автомобиля и на типичные проблемы, о которых пишут на форумах. Другие автолюбители, как правило, уже прошли этот путь и делятся опытом.
Если вы не уверены, нужно ли выполнять предлагаемые профилактические работы, лучше следовать рекомендациям завода-изготовителя.
Но бывают и дельные советы на автосервисах. Так, менять масло на бензиновых двигателях производители обычно рекомендуют каждые 15 тыс. км. Но с учетом низкого качества масла и большой вероятности контрафакта лучше делать это чаще, примерно через каждые 7 тысяч километров.
Соблюдать указанные производителем интервалы работ важно, но в конечном счете ключевым является ваше знание и понимание своего автомобиля, отметил Ануфриев.
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Источник: «Звезда»