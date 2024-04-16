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Неуязвимость оружия НАТО – «это просто сказки и вымыслы»

В технике стран НАТО найдено множество уязвимых мест

Российские военные передают затрофеенную военную технику НАТО в тыл для дальнейшего изучения ее инженерами. Это позволяет выявить все слабые места боевых машин, стоящих на вооружении альянса. И оказывается, что в них больше грозного пиара, чем эффективных технологий.

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«Мы очень активно взаимодействуем с нашими военными, которые доставляют с линии соприкосновения нам вооружение, военную технику. Безусловно, наши конструкторы активно занимаются этим, разбирают и бронетехнику, и легкую бронетехнику, смотрят уязвимые места», – рассказал в эфире телеканала «Россия-1» первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.
Шведские танки Stridsvagn 122
Шведские танки Stridsvagn 122

Выявляя слабые места в технике НАТО, инженеры совершенствуют российские боеприпасы, а также разрабатывают новые тактики их применения.

«Нас всегда стращали, что американская техника, германская техника – очень сильная, мощная и практически неуязвима, но это просто сказки и вымыслы», – делает вывод Артяков.

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По факту, российские военнослужащие уничтожают любую технику НАТО, которая появляется на поле боя, включая танки, которыми НАТО давно пугает весь мир – немецкие Leopard 1 и Leopard 2, шведские Stridsvagn 122, английские Challenger 2, американские Abrams.

Глядя на происходящее, эксперты сходятся во мнении, что западное танкостроение уже давно находится в упадке.

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Кирилл Панов
Количество просмотров 1
16.04.2024
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