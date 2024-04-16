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Будто только что с конвейера: как защитить автомобиль от потери стоимости

Эксперты рассказали, как ухаживать за машиной, чтобы она сохранила товарный вид

Для того чтобы защитить машину от потери стоимости, ее нужно покрыть защитной пленкой, отметил старший директор бизнес-направления «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев. Кузову могут навредить агрессивная внешняя среда, реагенты, летящие из-под колес машин на трассе камни. Для защиты от этого эксперт рекомендует покрыть наружные кузовные панели в защитную пленку.

Это не поможет при сильных физических воздействиях, но можно будет избежать повреждения от мелких камней, песка. Защитная пленка прозрачна, ее практически не заметно на кузове.

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Пороги в целях защиты от механических повреждений можно прикрыть антигравийной пленкой. Колесные арки можно проклеить специальным защитным материалом, что убережет их от воздействия песка и гравия и заметно улучшит шумоизоляцию салона.

Также можно добавить антикоррозийную обработку, если машина с пробегом. Если же авто новое, то заводской защиты вполне хватит на 3-5 лет эксплуатации даже в самых суровых условиях, пояснил специалист.

Для хранения машины на открытой стоянке можно использовать чехол-тент. Он защитит лакокрасочное покрытие автомобиля и салон от вредного воздействия солнца.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
16.04.2024
Фото:Depositphotos
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