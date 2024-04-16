Ваш любимец в другом обличье: в Сети рассекретили внешность нового внедорожника

В Сети появились изображения обновленного внедорожника Haval H6 перед дебютом

Дебют обновленного внедорожника H6 от китайского производителя Haval состоится в ходе автосалона в Пекине, который откроется 25 апреля. Об этом пишут китайские СМИ, растиражировавшие фотографии модели.

Судя по изображениям, от дорестайлинговой версии новинка отличается решеткой радиатора – у нее массивные пластины. Кроме того, модель украшают вертикальные светодиодные секции дневных ходовых огней. Внедорожник получил и новые фонари, теперь они не объединены светящейся полосой.

Haval H6 2024

В длину внедорожник на 50 мм больше, чем раньше, – 4703 мм, что касается силового агрегата, пока о нем нет достоверной информации, но ожидается, что внедорожнику достанется прежний двигатель. Вполне вероятно, что H6 будут отправлять на экспорт, потому что дорестайлинговая версия доступна на рынках Азии, Южной Африки и Австралии.

Напомним, Haval H6 многие автовладельцы считают лучшей китайской моделью последних лет. У внедорожника хорошая антикоррозийная защита, прочная подвеска, на выбор – полный или передний привод, клиренс в 180 мм, вместительный багажник.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: carnewschina.com