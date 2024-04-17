Рассказываем, почему на Весту поставили вариатор из Китая

Максим Кадаков: благодаря китайцам Веста АТ появилась сейчас, а не спустя годы

По поводу нового узла трансмиссии, которым начали комплектовать Весту с 122-сильным движком 1.8 Evo, у аудитории «За рулем» остается много вопросов. На многие из них в редакционном тест-драйве Весты с китайским вариатором WLY CVT18 исчерпывающе ответил главный редактор издания Максим Кадаков.

Интерьер Весты с вариатором – почти как у машин с механикой, лишь слегка изменилась компоновка центральной консоли

В частности, эксперт затронул едва ли не самый часто повторяющийся вопрос. Он может показаться отчасти философским, однако ж у него есть довольно четкий ответ.

Мнение специалиста

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Этот вопрос мне задают бесконечно: почему АВТОВАЗ не возьмет какую-нибудь российскую коробку передач Почему снова Китай?

Да потому что нет у нас готовых автоматических коробок. И вариаторов нет. Была интересная история с российской компанией KATE и ее 7‑ступенчатым гидроавтоматом FT703 на 200 Н·м, который больше десятка лет назад испытывали еще на Калине. И даже результаты в целом неплохие. Только с надежностью было не очень: то заблокируется, то, простите, «описается».

На доводку, испытания и освоение производства уйдет немало времени и средств. А мы хотим не завтра, а сегодня. И так, чтобы не ломалось.

Компания WanLiYang выпускает узлы трансмиссий с 1999 года. Постепенно она «сожрала» производство механических коробок Geely, затем – отделение Chery Gearbox, где делали вариаторы. И теперь это промышленный монстр, который производит механические и автоматические коробки для грузовиков и легковых автомобилей, для гибридов, а также вариаторы и редукторы для электромобилей. Суммарная мощность – больше 1,5 млн агрегатов в год, которые ставятся на автомобили Geely, Chery, BAIC, Dongfeng, Jetour, BYD и другие.

Именно благодаря китайцам удалось быстро «поженить» мотор Весты с вариатором – они, в частности, проектировали переходную часть картера. И с софтом сильно помогли.

Надежен ли узел, как с ним разгоняется Веста, чем он отличается от прежних «двухпедальных» вариантов флагмана АВТОВАЗа – в новом материале «За рулем»!