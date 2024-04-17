#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
2 литра, 220 л.с.: этот знакомый «немец» полностью обновился
17 апреля
2 литра, 220 л.с.: этот знакомый «немец» полностью обновился
В Китае состоялся дебют нового седана...
Новый виток развития: китайский бренд наладит производство автомобилей в Европе
17 апреля
Новый виток развития: китайский бренд наладит производство автомобилей в Европе
Chery заключит сделку с премиальным брендом о...
Haval Dargo X
17 апреля
Исправьте 3 промаха! — изучили обновленного «китайца» российской сборки
Эксперт «За рулем» рассказал о шести важных...

Страховщики хотят внедрить новый способ возмещения по ОСАГО

В РСА предложили ввести трехуровневую систему возмещения ущерба при ДТП

Страховые компании, предоставляющие обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), выдвинули идею о внедрении трехуровневой системы возмещения ущерба в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), предлагая более широкий выбор для клиентов.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Скоро это предложение будет направлено регулятору - Банку России.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Сейчас система двухуровневая, и в соответствии с законодательством об ОСАГО страховая компания может отправить автомобиль на ремонт на станцию, с которой у нее заключен договор. Если такой станции нет, то производится денежное возмещение.

Однако жесткие сроки ремонта, введенные в ОСАГО с 2022 года, стали причиной отказа страховщиков от выплат в натуральной форме из-за увеличения времени поставки автозапчастей. Да и сами сервисы не горят желанием заключать такие договоры из-за сжатых сроков ремонта, в которые они могут не уложиться.

Суд разъяснил, можно ли по наследству получить выплаты после ДТП

Согласно новому предложению, трехуровневая система возмещения в ОСАГО предполагает следующее: клиент может выбрать станцию ремонта, предложенную страховщиком или предложить свою, которая будет готова выполнить ремонт в соответствии с единой методикой и ценовыми справочниками. В таком случае страховщик оплатит ремонт без учета износа деталей и запчастей. Третий вариант также остается - денежное возмещение, но с учетом износа.

Таким образом добавляется возможность предложить для ремонта свою станцию.

Эти изменения, по мнению Уфимцева, позитивно скажутся на объемах ремонта по ОСАГО и предоставят дополнительные возможности для клиентов.

Источник: «Интерфакс»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Количество просмотров 3
17.04.2024
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0