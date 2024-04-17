Страховщики хотят внедрить новый способ возмещения по ОСАГО

В РСА предложили ввести трехуровневую систему возмещения ущерба при ДТП

Страховые компании, предоставляющие обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), выдвинули идею о внедрении трехуровневой системы возмещения ущерба в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), предлагая более широкий выбор для клиентов.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Скоро это предложение будет направлено регулятору - Банку России.

Сейчас система двухуровневая, и в соответствии с законодательством об ОСАГО страховая компания может отправить автомобиль на ремонт на станцию, с которой у нее заключен договор. Если такой станции нет, то производится денежное возмещение.

Однако жесткие сроки ремонта, введенные в ОСАГО с 2022 года, стали причиной отказа страховщиков от выплат в натуральной форме из-за увеличения времени поставки автозапчастей. Да и сами сервисы не горят желанием заключать такие договоры из-за сжатых сроков ремонта, в которые они могут не уложиться.

Согласно новому предложению, трехуровневая система возмещения в ОСАГО предполагает следующее: клиент может выбрать станцию ремонта, предложенную страховщиком или предложить свою, которая будет готова выполнить ремонт в соответствии с единой методикой и ценовыми справочниками. В таком случае страховщик оплатит ремонт без учета износа деталей и запчастей. Третий вариант также остается - денежное возмещение, но с учетом износа.

Таким образом добавляется возможность предложить для ремонта свою станцию.

Эти изменения, по мнению Уфимцева, позитивно скажутся на объемах ремонта по ОСАГО и предоставят дополнительные возможности для клиентов.

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Источник: «Интерфакс»