Этот знакомый надежный «японец» стал еще мощнее и безопаснее после обновления
Представлен обновленный Nissan Qashqai 2025 года. Это рестайлинговый вариант третьего поколения, дебютировавшего в 2021 году. Обновление коснулось трех основных направлений.
Экстерьер автомобиля стал более современным. Спереди разместилась новая решетка радиатора, дополненная глубоко измененными фарами. Машина получила новые колеса на 17-20 дюймов, обновленные бампер и фонари.
Габариты автомобиля прежние: длина равна 4,43 метра при расстоянии между осями в 2,67 метра. Были обновлены дисплей мультимедиа, приборная панель, улучшена отделка и технологии. По информации автопроизводителя, компьютеры нового Qashqai мощнее. Прибавилось новое оборудование, отвечающее за безопасность.
Основной ассортимент моторов остался без изменений, но они были немного обновлены. Есть версия MHEV с 1,3-литровым турбомотором на 140 или 158 л.с. А самой мощной является модификация E-Power с 190-сильным электродвигателем.
Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».
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Источник: Youtube-канал Nissan Europe, www.nissan-europe.com
Отзывы о Nissan Qashqai (26)
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.