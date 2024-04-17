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Этот знакомый надежный «японец» стал еще мощнее и безопаснее после обновления

В Европе состоялся дебют обновленного Nissan Qashqai 2025

Представлен обновленный Nissan Qashqai 2025 года. Это рестайлинговый вариант третьего поколения, дебютировавшего в 2021 году. Обновление коснулось трех основных направлений.

Экстерьер автомобиля стал более современным. Спереди разместилась новая решетка радиатора, дополненная глубоко измененными фарами. Машина получила новые колеса на 17-20 дюймов, обновленные бампер и фонари.

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Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

Габариты автомобиля прежние: длина равна 4,43 метра при расстоянии между осями в 2,67 метра. Были обновлены дисплей мультимедиа, приборная панель, улучшена отделка и технологии. По информации автопроизводителя, компьютеры нового Qashqai мощнее. Прибавилось новое оборудование, отвечающее за безопасность.

Основной ассортимент моторов остался без изменений, но они были немного обновлены. Есть версия MHEV с 1,3-литровым турбомотором на 140 или 158 л.с. А самой мощной является модификация E-Power с 190-сильным электродвигателем.

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

Источник: Youtube-канал Nissan Europe, www.nissan-europe.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Nissan
17.04.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.

+9