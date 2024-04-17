Этот знакомый надежный «японец» стал еще мощнее и безопаснее после обновления

В Европе состоялся дебют обновленного Nissan Qashqai 2025

Представлен обновленный Nissan Qashqai 2025 года. Это рестайлинговый вариант третьего поколения, дебютировавшего в 2021 году. Обновление коснулось трех основных направлений.

Экстерьер автомобиля стал более современным. Спереди разместилась новая решетка радиатора, дополненная глубоко измененными фарами. Машина получила новые колеса на 17-20 дюймов, обновленные бампер и фонари.

Габариты автомобиля прежние: длина равна 4,43 метра при расстоянии между осями в 2,67 метра. Были обновлены дисплей мультимедиа, приборная панель, улучшена отделка и технологии. По информации автопроизводителя, компьютеры нового Qashqai мощнее. Прибавилось новое оборудование, отвечающее за безопасность.

Основной ассортимент моторов остался без изменений, но они были немного обновлены. Есть версия MHEV с 1,3-литровым турбомотором на 140 или 158 л.с. А самой мощной является модификация E-Power с 190-сильным электродвигателем.

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

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Источник: Youtube-канал Nissan Europe, www.nissan-europe.com