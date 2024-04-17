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Легендарный надежный кроссовер вернулся на российский рынок по цене 3 млн рублей

В России продают Renault Duster 2024 за 3 млн рублей

Популярный в РФ Renault Duster вернулся на российский рынок, но пока только условно. За 2 999 000 рублей доставить под заказ автомобиль 2024 года выпуска предлагает автосалон из Новосибирска.

Судя по объявлению на популярном сайте, продается кроссовер второго поколения, оснащенный 114-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 литра, вариатором и передним приводом. За такую сумму продается машина практически базовой комплектации, у которой при этом будут литые колесные диски, электропривод зеркал, противотуманные фары, кондиционер и штатная аудиомагнитола.

Renault Duster
Renault Duster
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Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

Страну, откуда привезут машину, продавец не уточнил. Сроки доставки машины и наличие входящего в цену утильсбора потенциальному покупателю тоже придется узнавать самостоятельно.

Renault Duster второго поколения официально появился в РФ в феврале 2021 года. Тогда он предлагался в пяти комплектациях с пятью моторами на выбор, а цены стартовали от 945 000 и доходили до 1 460 000 рублей.

Renault Duster
Renault Duster

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 1
17.04.2024
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+18