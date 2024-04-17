Легендарный надежный кроссовер вернулся на российский рынок по цене 3 млн рублей
Популярный в РФ Renault Duster вернулся на российский рынок, но пока только условно. За 2 999 000 рублей доставить под заказ автомобиль 2024 года выпуска предлагает автосалон из Новосибирска.
Судя по объявлению на популярном сайте, продается кроссовер второго поколения, оснащенный 114-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 литра, вариатором и передним приводом. За такую сумму продается машина практически базовой комплектации, у которой при этом будут литые колесные диски, электропривод зеркал, противотуманные фары, кондиционер и штатная аудиомагнитола.
Страну, откуда привезут машину, продавец не уточнил. Сроки доставки машины и наличие входящего в цену утильсбора потенциальному покупателю тоже придется узнавать самостоятельно.
Renault Duster второго поколения официально появился в РФ в феврале 2021 года. Тогда он предлагался в пяти комплектациях с пятью моторами на выбор, а цены стартовали от 945 000 и доходили до 1 460 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету