Легендарный надежный кроссовер вернулся на российский рынок по цене 3 млн рублей

В России продают Renault Duster 2024 за 3 млн рублей

Популярный в РФ Renault Duster вернулся на российский рынок, но пока только условно. За 2 999 000 рублей доставить под заказ автомобиль 2024 года выпуска предлагает автосалон из Новосибирска.

Судя по объявлению на популярном сайте, продается кроссовер второго поколения, оснащенный 114-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 литра, вариатором и передним приводом. За такую сумму продается машина практически базовой комплектации, у которой при этом будут литые колесные диски, электропривод зеркал, противотуманные фары, кондиционер и штатная аудиомагнитола.

Renault Duster

Страну, откуда привезут машину, продавец не уточнил. Сроки доставки машины и наличие входящего в цену утильсбора потенциальному покупателю тоже придется узнавать самостоятельно.

Renault Duster второго поколения официально появился в РФ в феврале 2021 года. Тогда он предлагался в пяти комплектациях с пятью моторами на выбор, а цены стартовали от 945 000 и доходили до 1 460 000 рублей.

Renault Duster

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

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Источник: «Автоновости дня»