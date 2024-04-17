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АВТОВАЗ: спортивная версия Lada Vesta Sport...

Стало известно, когда появится Lada Vesta Sport NG

АВТОВАЗ: спортивная версия Lada Vesta Sport появится в 2025-м

Lada Vesta Sport выйдет в 2025 году, рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа. Технические характеристики пока не раскрываются. Но менее мощной, чем Lada Vesta Sport первого поколения, новинка не будет, об этом ранее заявляли представители автопроизводителя.

Первая Vesta Sport оснащалась мотором 1,8 литра, форсированным до 145 л.с. (184 Нм), и доработанной 5-ступенчатой МКП.

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Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

Сейчас самой мощной версией Lada Vesta NG является версия Sportline с мотором 1.6 мощностью 118 л.с. и 5-ступенчатой МКП. В кузове седан модификация стоит от 2 175 900 рублей, цена на универсал Vesta SW Sportline начинается от 2 350 900 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
17.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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