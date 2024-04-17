Стало известно, когда появится Lada Vesta Sport NG

АВТОВАЗ: спортивная версия Lada Vesta Sport появится в 2025-м

Lada Vesta Sport выйдет в 2025 году, рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа. Технические характеристики пока не раскрываются. Но менее мощной, чем Lada Vesta Sport первого поколения, новинка не будет, об этом ранее заявляли представители автопроизводителя.

Первая Vesta Sport оснащалась мотором 1,8 литра, форсированным до 145 л.с. (184 Нм), и доработанной 5-ступенчатой МКП.

Сейчас самой мощной версией Lada Vesta NG является версия Sportline с мотором 1.6 мощностью 118 л.с. и 5-ступенчатой МКП. В кузове седан модификация стоит от 2 175 900 рублей, цена на универсал Vesta SW Sportline начинается от 2 350 900 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

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Источник: «Российская газета»