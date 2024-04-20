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Автомобиль внес «изюминку» в пробуждение жителей этого дома в 6 утра

В Калифорнии автомобиль пролетел над пикапами и врезался в гараж

Владельцы этого частного дома в Калифорнии проснулись в 6:30 утра от звука машины, врезавшейся в гаражные ворота их дома. Согласитесь, «развлечение» так себе.

Водитель из Калифорнии потерял контроль над своим автомобилем при повороте на жилой улице.


В итоге автомобиль выскочил на лужайку перед домом, а после подлетел в воздух и выбил дверь гаража, попутно повредив два припаркованных перед ним пикапа.

Водитель получил травмы средней степени тяжести, но смог самостоятельно покинуть транспортное средство.

Авария произошла 4 апреля в долине Джурупа и была зафиксирована камерой соседнего дома. По мнению дорожной полиции, машина потеряла управление, набрав слишком большую скорость в повороте.

Осторожно: у этих пешеходов в руках «последнее китайское предупреждение»

К несчастью для водителя, пологий склон на лужайке привел к тому, что машина взлетела и попала на белый Ford F-150. Второму белому пикапу повезло меньше, и в итоге он попал под задние колеса автомобиля.

Водитель был доставлен в больницу с травмами легкой и средней степени тяжести.

Больше в инциденте никто не пострадал, но для людей, живущих в этом доме, авария, безусловно, стала стрессовой ситуацией.

Видео: YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube
Количество просмотров 2
20.04.2024
Фото:YouTube
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