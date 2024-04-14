Пикапам добавили функцию, которой у них раньше не было

Разработан электропривод задней двери для пикапов

Электропривод задней двери на данный момент является стандартным для многих 5-дверных автомобилей, однако это не касается пикапов.

Поставщик автомобилей и систем для авто немецкая компания Brose обнаружила странный пробел на рынке: задние двери пикапов ни у одного автопроизводителя не имеют электропривода.

Теперь соответствующая система уже запущена в серийное производство, и особенно новинка будет востребована в Северной Америке: ведь каждый пятый автомобиль, продаваемый в США, именно пикап.

В состав системы входит привод, блок управления и два замка с функцией помощи при закрывании. Все компоненты специально разработаны и произведены компанией Brose.

При разработке привода задней двери необходимо было учесть несколько особенностей. Пользователи часто используют пикапы в пыльной и грязной местности или для спуска лодок в водоемы. Поэтому компания Brose разработала водо- и пылестойкую версию механизма.

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Источник: auto-medienportal.net