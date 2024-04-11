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Kia подтвердила название своей долгожданной новинки

Компания Kia в видео подтвердила название своего нового пикапа – Tasman

Название, вдохновленное суровой красотой и новаторским духом Тасмании, острова в самой южной точке Австралии, пробуждает дух приключений и исследований.

Kia Tasman представляет собой смелый первый шаг бренда на мировой рынок пикапов C-сегмента.

Этот пикап не просто утилитарный автомобиль, он переосмысливает понятие пикапа, предлагая стильного компаньона для динамичного образа жизни 24/7, удовлетворяя различные потребности в жизни, работе и развлечениях.

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Kia планирует выпустить Тасман в 2025 году, начиная с поэтапного запуска в Корее, Австралии, Африке и на Ближнем Востоке.

Этот стратегический подход позволяет учесть уникальные требования каждого региона, включая сильный рынок пикапов в Австралии, растущий интерес Кореи к активному отдыху на природе, а также спрос на внедорожники в Африке и на Ближнем Востоке.

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Название «Тасман» символизирует дух приключений, ассоциируясь с Тасманией, известной как остров Вдохновения, и Тасмановым морем. Это название отражает суровость и возможности будущего пикапа Kia.

Чтобы подчеркнуть эту связь, Kia выпустила видео, в котором кузнец черпает вдохновение из живописных пейзажей Тасмании для создания эмблемы Kia Tasman.

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Источник: KCB

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
11.04.2024
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