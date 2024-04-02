Раскрыт секрет, почему авто ушедших брендов имеют гарантию производителя
В российских автосалонах стали появляться автомобили ушедших или приостановивших деятельность в России брендов с официальной гарантией, отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, Евгений Житнухин.
Некоторые зарубежные автопроизводители официально не покинули российский рынок, а лишь приостановили прямые поставки. Например, покупая автомобиль Subaru, ввезенный дилером по параллельному импорту, можно получить гарантию производителя.
Аналогичная ситуация с моделями Honda и Kia.
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Представительства большинства брендов не прекращали работу в России. Однако автомобили Nissan, собранные на российском заводе из оставшихся машинокомплектов, уже имеют гарантию местного производителя, пояснил эксперт.
Для стимулирования продаж в некоторых случаях дилеры предлагают свою гарантию, и она практически не отличается от официальной.
Однако при такой гарантии ТО и сервисное обслуживание можно проходить только в автосалоне, где была куплена машина.
А вот с гарантией от производителя можно обращаться в сертифицированный центр бренда в любом городе.
Если бренд остался в России официально, то и его сервисные центры остались, хотя, возможно, в меньшем количестве. Поэтому при выборе автомобиля с гарантией стоит учитывать доступность сервисных центров.
Гарантия по-прежнему остается полезной при покупке нового автомобиля, ведь она означает, что любой заводской брак и недоработка будут бесплатно устранены за счет производителя.
В любом случае, продавцы автомобиля связаны с производителем и проводят ремонт и обслуживание по его регламенту.
На рынке автомобилей с пробегом до сих пор можно найти более-менее свежие автомобили из недружественных стран, такие как Хендэ, Тойота, Киа и Фольксваген. По доле рынка по-прежнему лидирует Япония, подробнее в нашей публикации.
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Источник: «Прайм»