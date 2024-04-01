На рынке б/у еще можно найти неплохие варианты авто из недружественных стран
В автомобильном парке России пока не произошло кардинальных изменений: на вторичном рынке по-прежнему популярны японские и немецкие марки.
Руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру Алексей Муханов отмечает, что Япония по-прежнему лидирует среди стран-производителей с долей в 25% рынка б/у (на 2% меньше, чем в июле 2023 года).
Германия занимает второе место – 22%, а отечественный автопром – третье (18%).
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Ожидается, что в течение двух-трех лет на рынке подержанных автомобилей появятся китайские машины, купленные в 2022-2023 годах. Пока их доля увеличилась лишь до 3,5%.
Наиболее популярными брендами автомобилей с пробегом в 2023 году были Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Volkswagen.
Согласно данным Авто.ру, средний пробег автомобиля с пробегом, выставленного на продажу в 2023 году, составляет около 130 тыс. км, а возраст – более десяти лет.
В бюджетном сегменте наиболее востребованными моделями остались Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris.
В премиуме пятерку лидеров составили Mercedes-Benz E-Class, BMW X5, BMW 5er, Toyota Land Cruiser, BMW 3-й серии.
Есть машины, на которых автомобилисты предпочитают ездить как можно дольше. Они задерживаются у первых владельцев более 10 лет, и, как правило, их перепродают в хорошем состоянии, так как первое авто для многих почти член семьи, ему уделяют повышенное внимание.
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Источник: «Прайм»