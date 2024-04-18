В России появился сервис, который позволяет ругать водителей

В России запустилось приложение NomerApp, где можно ругать или хвалить водителей

В России появился сервис NomerApp. В этом социальном приложении пользователи могут ругать или хвалить водителей за вождение, парковку и иные действия на дороге, вызывающие эмоции. В приложении можно создавать профили автомобилей, привязанные к номеру, и оставлять к ним комментарии — тем самым формируя живой социальный рейтинг авто. Также в сервисе доступен «пробка-чат» — режим для общения водителей во время затора.

СЕО проекта – сооснователь IT-компании в сфере генеалогии «Код Памяти» Артем Васекин. Первоначальные инвестиции в проект составили 5 млн рублей.

«Идея проекта появилась на эмоциях. Полгода назад меня очередной раз на дороге подрезал автомобиль (думаю, у всех были подобные случаи) и первое, что хотелось сделать — написать все, что я думаю, о водителе машины. Вопрос — куда, и какой в этом толк, — говорит Артём Васекин. — Хотелось, чтобы водитель, который остаётся инкогнито и чувствует себя безнаказанным, получил свою дозу хейта. Тогда я подумал, что было бы классно создать своеобразный социальный рейтинг, привязанный к номеру автомобиля. Плохо припарковался, подрезал — будь готов увидеть отзывы о своём поведении. Так появился NomerApp. Теперь вместо посланий на лобовом стекле, соседу можно «пояснить» за поведение в социальной сети».

Как это работает

Создать номер автомобиля и привязанный к нему контент может любой пользователь. То есть, в NomerApp можно как создать профиль своей машины, так и оставить отзыв о «поведении» машины или его владельце в комментариях к уже опубликованному номеру.

Также в NomerApp доступен «пробка-чат» – режим общения для пользователей, оказавшихся в пробке. Он создаётся автоматически, если рядом оказывается больше трёх водителей, имеющих аккаунты в приложении. В чате можно обсудить обстановку на дороге.

Что делать в приложении

В отличие от других приложений, NomerApp не хранит личные данные: в сервисе нельзя пробить официального владельца автомобиля. Указав номер интересующей машины, можно увидеть только комментарии (историю взаимодействия) и фотографии, связанные с ним. То есть сервис показывает социальный рейтинг транспортного средства и его водителя.

«Есть несколько пользовательских сценариев. Первый и самый очевидный — связаться с владельцем автомобиля и сообщить, что тот припарковался на вашем месте. Второй — например, знакомство (и романтическое тоже). Ещё вариант — проверка автомобиля. Многие хотели бы знать честную историю машины, которую покупают с рук: будь то аварии или другие неприятные происшествия. В NomerApp можно создать цепочку фактов о транспортном средстве», — сказал Артем Васекин.

Также NomerApp может выступать и в качестве рекламного инструмента.

«В приложении можно оставлять комментарии на любые, связанные с авто, темы, в том числе и манера вождения его владельца. Поэтому частные водители могут выгодно подсветить свои услуги, а те, кто собираются продавать свою машину, – показать товар в лучшем свете», – прибавил основатель проекта.

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