Россияне в 2024 году оформили более 350 тысяч автокредитов за первые 3 месяца

НБКИ: банки в I квартале выдали рекордное число автокредитов на 508 млрд рублей

В I квартале 2024 года российские банки выдали более 353 тысячи автокредитов — это рекордный показатель, который на 99,2% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Объемы кредитования оказались максимальными за всю историю и составили более 508 млрд рублей. Такие данные обнародовали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«Столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняются прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года», – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отмечается, что в первом квартале 2023 года выдали 177,2 тыс. заемов. За период с января по март 2024 года выдано автокредитов на рекордные 508,5 млрд рублей. Этот результат на 130,9% превышает выдачи за аналогичный период прошлого года: в первом квартале 2023 года они составили 220,4 млрд рублей.

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах России в первом квартале 2024 года пришелся на Москву – 43 млрд рублей, Подмосковье – 34,8 млрд рублей, Петербург – 26,3 млрд рублей, Татарстан - 23,7 млрд рублей и Краснодарский край – 22,9 млрд рублей.

На увеличение объемов выдачи автокредитов в начале текущего года повлиял рост продаж новых автомобилей, массовые поставки которых возобновились с весны 2023 года. Также на ситуацию повлияли новые правила начисления утилизационного сбора с 1 апреля 2024 года, а также акции и скидки от дилеров на фоне затоваренности складов, подытожил Волков.

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Источник: ria.ru