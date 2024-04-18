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Запаса хода этого кроссовера хватает до 1,3 тыс. км — премьера 21 апреля

Бренд Exeed покажет на Пекинском автосалоне новинку RX PHEV с технологией M3P

Китайский производитель Exeed (входит в концерн Chery) анонсировал новый гибридный автомобиль RX PHEV. Презентация модели состоится в ходе работы автосалона в Пекине, он откроется 25 апреля. Новостью о новинке поделилась пресс-служба производителя.

«Этот автомобиль обеспечивает беспрецедентную безопасность, производительность и экологическую устойчивость, что станет важной вехой на пути EXEED к более экологичным транспортным решениям. Он создан для удовлетворения разнообразных требований современных водителей и предлагает исключительное сочетание универсальности, эффективности и безопасности», – рассказали в пресс-службе.
Exeed RX PHEV
Exeed RX PHEV
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Отмечается, что запаса хода автомобиля на электротяге хватит на 160 км, а комбинированный запас хода составляет 1300 км. Новинку по достоинству оценят жители мегаполисов, совершающие более длительные поездки без необходимости частых остановок для подзарядки.

У RX PHEV уникальная 3-скоростная гибридная трансмиссия, благодаря которой обеспечивается быстрое ускорение. А плавность и устойчивость хода гарантируют специально разработанные для гибридов шасси и система подвески. Кроме того, автомобиль оснащен аккумуляторной технологией M3P от фирмы CATL, благодаря которой улучшены функции безопасности.

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Источник: пресс-служба Exeed

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Exeed
18.04.2024
Фото:Exeed
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