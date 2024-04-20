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ОСАГО на день: в каких случаях выгодно оформлять такую страховку

Эксперт Дерябина: Цена краткосрочного полиса должна учесть риск-профиль водителя

Краткосрочные страховые полисы автовладельцам будут выгодны в редких случаях, ими могут воспользоваться те водители, которые не так часто используют машину. Таким мнением поделилась эксперт проекта «Профессионалы финансовых технологий» Ассоциации развития финансовой грамотности Ангелина Дерябина.

Она напомнила, что раньше была возможность приобрести ОСАГО на год, но с ограниченным периодом действия, минимум в три месяца. Это очень удобно для тех, кто ездит в основном летом.

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«Также полисы на 20 дней оформляли тем, кто после покупки машины перегонял ее к месту постоянной регистрации. Купить полис на месяц, неделю или день до 2 марта 2024 года было невозможно», – уточняет эксперт.

Такими полисами могут, например, воспользоваться моряки или собственники ретроавтомобилей. Он пригодится и на период передачи автомобиля другому человеку.

«У Центробанка к автостраховщикам только два требования по цене. Во-первых, краткосрочный полис должен стоить меньше, чем полис на целый год. Насколько меньше – остается на усмотрение конкретной страховой компании. Во-вторых, цена полиса должна учитывать риск-профиль водителя», перечисляет эксперт.

Запрещено оформлять краткосрочные полисы на один день сразу после ДТП, подчеркнула Дерябина. Что касается цены, в среднем, он обойдется в 1800 рублей. Для автовладельцев со стажем вождения, использующих машины отечественного производства, цена будет гораздо ниже, а для начинающих водителей иномарок премиум-класса – дороже, резюмировала эксперт.

Напомним, с 1 марта 2024 года россияне могут оформить краткосрочные полисы ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года.

Источник: Аргументы и факты

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Фото:АГН Москва
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Фото:АГН Москва
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