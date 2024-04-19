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327 л.с., полный привод, надежный автомат: представлен новый большой «японец»

Компания Mazda представила новый кроссовер CX-80 для Европы

Автопроизводитель Mazda представил новый кроссовер CX-80, машина станет флагманом модельного ряда в Европе. Длина новинки составляет 5 метров, машина получила три ряда сидений, в зависимости от компоновки салон рассчитан на шесть или семь человек.

Mazda CX-80
Mazda CX-80
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177 сил, 7 мест и цена ниже рынка – новый кроссовер российской сборки

CX-80 построен на платформе с базовым задним приводом и продольным расположением двигателя. Среди силовых агрегатов новинки гибридная установка Skyactiv-G 2.5 (327 л. с.; 500 Нм) и дизельный двигатель Skyactiv-D 3.3 (254 л. с.: 550 Нм) с 48-вольтовым стартер-генератором. Моторы сочетаются с восьмидиапазонной АКП, привод полный. До 100 км/ч гибридная модификация разгоняется за 6,8 секунды.

Новинка получила два дисплея диагональю 12,3 дюйма, систему кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона и ряд других опций. В европейских автосалонах новинка появится осенью.

Mazda CX-80
Mazda CX-80

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

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Источник: пресс-служба Mazda

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Mazda
Количество просмотров 1
19.04.2024
Фото:Mazda
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