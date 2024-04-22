700 литров «для личного употребления»: ВАЗ-2113 забили поддельной водкой

В Кабардино-Балкарии полиция изъяла у мужчины более 700 л сомнительного алкоголя

Недавно полиция Кабардино-Балкарской Республики обнаружила на территории одного из частных домов села Хатуей крупную партию нелегального алкоголя. В припаркованной у дома ВАЗ-2113 и на приусадебном участке хранилось 89 пятилитровых бутылей и более 500 бутылок емкостью 0,5 литра и 1 литр без акцизных марок, но с этикетками известных производителей водки и виски.

Полимерные бутыли были заполнены прозрачной жидкостью с запахом спирта

«Согласно проведенной экспертизе, партия спиртного не соответствует требованиям ГОСТа по органолептическим и химическим показателям. Общий объем изъятого горячительного составил более 700 литров, а его стоимость превысила 130 тысяч рублей. Подозреваемый, 57-летний хозяин домовладения, пояснил, что нелегальную спиртосодержащую жидкость приобрел в соседней республике у незнакомого ему человека для личного употребления», – сообщила пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Машина оказалась забита алкоголем «под завязку»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Источник: МВД Медиа