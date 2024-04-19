Конкурент Geely Monjaro и Jaecoo J8: новый премиальный «китаец» появился в РФ

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В РФ состоялся запуск продаж нового кроссовера...

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В РФ состоялся запуск продаж нового кроссовера Lixiang L6 за 5,5 млн рублей

Один из российских автодилеров сообщил о начале продаж нового кроссовера Lixiang L6. Машина доступна в двух комплектациях: базовой L6 Pro и улучшенной версии. Цена стартует от 5,5 млн рублей за базовую модель, 5,8 млн стоит топовая комплектация.

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Автомобиль может стать достойным конкурентом таких крупных кроссоверов, как Geely Monjaro и Jaecoo J8. Monjaro в топовой комплектации сейчас стоит около 4,3 млн рублей, в Jaecoo J8 — более 5 млн. Но Li Auto L6 крупнее, просторнее, мощнее, и лучше оснащен.

Lixiang L6
Lixiang L6

177 сил, 7 мест и цена ниже рынка – новый кроссовер российской сборки

Длина Lixiang L6 составляет 4925 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1735 мм, а колесная база равна 2920 мм. Модель оснащена как бензиновым, так и электрическим моторами, запас хода в смешанном режиме доходит до 1390 км. Также L6 оснащен подвеской на двойных поперечных рычагах на передней оси и независимой пятирычажной подвеской на задней, что делает вождение более комфортным.

Среди опций два 15,7-дюймовых экрана с разрешением 3K и система из 19 динамиков. Базовая модель получила систему автономного вождения AD Pro, а топовые версии комплектуются системой AD Max с датчиком LiDAR для улучшенного восприятия окружающей среды. Также в базовую комплектацию входит беспроводная зарядка для мобильных устройств мощностью 50 Вт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Lixiang
19.04.2024
Фото:Lixiang
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