Урал Малевича и Днепр из Cyberpunk 2077 – интересное на Мотовесне!

Кастом-ателье Custom Garage показало на Мотовесне-2024 Урал «в стиле Малевича»

Прошедшая в начале апреля выставка «Мотовесна-2024», помимо понятного засилия продукции из КНР, преподнесла немало сюрпризов из мира кастомайзинга. Каждый год умельцы со всей России съезжаются по весне в столицу, чтобы удивлять посетителей выставки, но кажется, в этот раз некоторые экспонаты превзошли даже самые смелые ожидания.

Ателье Custom Garage 67 из Смоленска специализируется на советских оппозитниках Урал и Днепр, и за годы технического творчества ребята прошли весь широчайший спектр кастомайзинга, отправив клиентам (а часть – оставив себе) мотоциклы самых разных классов и стилей – в этом легко убедиться по их Youtube-каналу.

Урал Малевича

В этот раз, признается автор выставленных на «Мотовесне-2024» проектов, хотелось сделать что-то по-настоящему необычное – то, чего еще точно никто и никогда не делал. Так родилась идея аппарата с двигателем от мотоцикла Урал, но стилистически оформленного в духе знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича. Технически задача оказалась весьма сложной, но... выполнимой!

Днепр в стиле Cyberpunk 2077

Второй экземпляр – это сделанный по мотивам игры Cyberpunk 2077, электрического пикапа Tesla Cybertruck и юмористического сериала «Кибердеревня» мотоцикл с двигателем Днепр. Не столь экстремальный в плане компоновки, как «Малевич», то тоже весьма оригинальный байк. Предлагаем вам короткий видеообзор этих выдающихся творений.

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Источник: Автомобильная Россия