#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Если ищете надежный кроссовер 2000-2010 годов, то этот материал для вас!
21 апреля
Если ищете надежный кроссовер 2000-2010 годов, то этот материал для вас!
Издание HotCars провело анализ и выявило самые...
Nissan X-Trail
21 апреля
Привычный и понятный: в Россию вернулся хороший японский кроссовер
Кроссовер Nissan X-Trail предлагается в России...
Сервисы назвали 5 основных слабых мест китайских автомобилей
21 апреля
Сервисы назвали 5 основных слабых мест китайских автомобилей
Эксперты провели анализ и выявили 5 основных...

Урал Малевича и Днепр из Cyberpunk 2077 – интересное на Мотовесне!

Кастом-ателье Custom Garage показало на Мотовесне-2024 Урал «в стиле Малевича»

Прошедшая в начале апреля выставка «Мотовесна-2024», помимо понятного засилия продукции из КНР, преподнесла немало сюрпризов из мира кастомайзинга. Каждый год умельцы со всей России съезжаются по весне в столицу, чтобы удивлять посетителей выставки, но кажется, в этот раз некоторые экспонаты превзошли даже самые смелые ожидания.

Ателье Custom Garage 67 из Смоленска специализируется на советских оппозитниках Урал и Днепр, и за годы технического творчества ребята прошли весь широчайший спектр кастомайзинга, отправив клиентам (а часть – оставив себе) мотоциклы самых разных классов и стилей – в этом легко убедиться по их Youtube-каналу.

Урал Малевича
Урал Малевича

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

В этот раз, признается автор выставленных на «Мотовесне-2024» проектов, хотелось сделать что-то по-настоящему необычное – то, чего еще точно никто и никогда не делал. Так родилась идея аппарата с двигателем от мотоцикла Урал, но стилистически оформленного в духе знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича. Технически задача оказалась весьма сложной, но... выполнимой!

Днепр в стиле Cyberpunk 2077
Днепр в стиле Cyberpunk 2077

Второй экземпляр – это сделанный по мотивам игры Cyberpunk 2077, электрического пикапа Tesla Cybertruck и юмористического сериала «Кибердеревня» мотоцикл с двигателем Днепр. Не столь экстремальный в плане компоновки, как «Малевич», то тоже весьма оригинальный байк. Предлагаем вам короткий видеообзор этих выдающихся творений.


Источник: Автомобильная Россия

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:YouTube / Автомобильная Россия
Количество просмотров 3
21.04.2024
Фото:YouTube / Автомобильная Россия
Поделиться:
Оцените материал:
0