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Погибли трое парней и две девушки: страшная авария с поливальной машиной

В Башкирии погибли 5 человек в ДТП с поливальной машиной

Около 7:00 утра на 1-м км трассы Уфа – Оренбург водитель ВАЗ-2115 при выезде из города столкнулся с поливальной машиной, которая совершала разворот, информирует Госавтоинспекция Республики Башкортостан.

В результате аварии трое парней и две девушки умерли до приезда медиков. Также с различными травмами были госпитализированы парень и девушка, находившиеся в легковой машине.

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Водитель, управлявший поливальной машиной, не пострадал. Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и прокуроры.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Республики Башкортостан

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
19.04.2024
Фото:МВД Медиа
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