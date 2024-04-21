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Toyota может вернуться на российский рынок: что для этого нужно?

Пиголкин: в ближайшее время возращение Toyota возможно по альтернативным каналам

Как показывает анализ экспертов, крупнейший японский автопроизводитель Toyota, официально приостановивший поставки автомобилей в Россию в марте 2022 года, может вернуться на российский рынок через альтернативные каналы.

По мнению Сергея Пиголкина, основателя автомобильного маркетплейса Car Click, одним из возможных вариантов является импорт моделей Toyota, предназначенных для китайского рынка, через формально независимые от бренда компании. Поскольку Toyota имеет несколько производственных предприятий в Китае, это может теоретически обеспечить поставки автомобилей в Россию.

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Дополнительно стоит отметить, что Toyota и Lexus включены в список товаров, разрешенных к параллельному импорту в России.

Помимо параллельного импорта, эксперты также рассматривают возможность сотрудничества Toyota с другими автопроизводителями. Например, в 2022 году калужский завод «ПСМА Рус» начал сборку автомобилей Peugeot и Citroën, предназначенных для китайского рынка. Аналогичная схема может быть применена и в отношении Toyota.

Тем не менее, точные сроки возвращения Toyota на российский рынок в настоящее время трудно спрогнозировать. Политическая ситуация, санкционные ограничения и рыночные условия будут оказывать существенное влияние на процесс выхода компании на рынок.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
21.04.2024
Фото:Toyota
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