В России продают уникальный BMW 80-х годов в заводском состоянии

В России выставили на продажу новый BMW 5-Series E34 в идеальном состоянии

В Москве выставлен на продажу исключительный экземпляр BMW 5-Series E34, который поражает своей нетронутой сохранностью.

Этот седан 1989 года выпуска провел большую часть своей жизни в немецком городе Оберхаузен под бдительным присмотром первого владельца – дедушки 1932 года рождения. Его аккуратное вождение и регулярное техническое обслуживание оставили неизгладимый след на состоянии автомобиля. Детальная история ТО и немецкого техосмотра ведется до 2022 года.

BMW 5-Series E34

В 2022 году раритет был приобретен салоном эксклюзивных автомобилей, откуда он впоследствии попал в Россию. Несмотря на отсутствие регистрации в ГИБДД, автомобиль прошел все необходимые процедуры растаможки и имеет полный пакет документов для использования на дорогах общего пользования в России и ЕАЭС.

BMW 5-Series E34 сохранился в своем первоначальном состоянии, за исключением одного элемента кузова. Вся остальная его часть покрыта родной краской. Интерьер остался полностью аутентичным, без каких-либо модификаций.

Комплектация автомобиля включает в себя кожаный салон, кондиционер, ABS, электрические стеклоподъемники и магнитолу. Под капотом установлен атмосферный 2,5-литровый шестицилиндровый инжекторный мотор мощностью 170 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод осуществляется на заднюю ось.

Дорестайлинговый BMW 525i E34 разгоняется до 100 км/ч за 9,5 секунды и способен достигать максимальной скорости 221 км/ч. Такие автомобили выпускались до апреля 1990 года.

За этот редчайший экземпляр просят 6,5 миллионов рублей. Продавец гарантирует безупречное техническое состояние автомобиля и его полную аутентичность.

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Источник: Max-Cars