Аналитики рассказали, какой китайский бренд подорожал больше всего

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«Авито Авто»: средняя цена на китайские авто в I квартале превысила 3 млн рублей

Согласно исследованию «Авито Авто», в первом квартале 2024 года средняя цена на новые китайские автомобили в России увеличилась на 9,3%, до 3,06 млн рублей. Максимальный рост цены отмечен у GAC (+53%, средняя цена 4,3 млн рублей), в то время как автомобили Hongqi потеряли в цене 54,5%.

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Цены на новые Chery выросли на 13,3%, достигнув почти 3,2 млн рублей. Машины Geely подорожали на 20,4% и теперь в среднем за них просят 3,5 млн рублей.

Средняя цена на Haval практически не изменилась и составляет 2,6 млн рублей.

Количество предложений на новые китайские автомобили на платформе «Авито Авто» выросло на 266,6% по сравнению с прошлым годом. Лидером по приросту предложений стала Chery (+18,5%), за ней следуют Geely (+15,5%) и Haval (+15,1%).

Эксперт рассказал, какие недостатки все еще остаются в китайских машинах

Спрос на новые автомобили китайских брендов также значительно увеличился (+158%). Лидерами по доле в спросе на все китайские автомобили стали Chery (14,7%), Haval (14,5%) и Geely (14,2%). Omoda (7,9%) и Jetour (5%) также вошли в топ-5 по спросу.

Немецкий автомобильный клуб ADAC после тестирования 13 китайских моделей сделал вывод, что качество машин из Поднебесной уже не уступает европейским аналогам. Кое-какие недочеты остаются, но китайцы быстро реагируют на критику и моментально их устраняют. Подробнее в нашей публикации.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
22.04.2024
Фото:Depositphotos
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