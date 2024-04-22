Рассекречены снимки любимого россиянами кроссовера — мы знаем дату дебюта модели

В Сети показали фото интерьера рестайлинговой версии кроссовера Haval H6

Крупнейший китайский автопроизводитель Great Wall Motor накануне Пекинского автосалона, работа которого начнется 25 апреля, рассекретил интерьер рестайлинговой версии кроссовера Haval H6 2025 года. Судя по обнародованным в Сети официальным тизерам, производитель сделал ставку на современные тренды и инновационные решения.

Haval H6

Привлекает внимание оригинальная контрастная отделка интерьера, выполненная в двух цветах, которую выгодно подчеркивают лакированные вставки черного цвета. Внутри салона — «парящая» консоль с двумя отдельными экранами, расположенная в центре, она представляет собой виртуальную панель приборов и большой мультимедийный дисплей. Передняя часть салона выглядит футуристичной благодаря наличию большого количества сенсорных кнопок и минимума физических элементов управления.

Haval H6

Центральный тоннель получил беспроводную зарядку для гаджетов, новый селектор трансмиссии, а пространство для хранения мелочей стало больше. Кресла отделаны перфорированной кожей, для удобства пассажиров второго ряда есть дефлекторы климат-контроля.

Силовой агрегат кроссовера H6, как и раньше, представлен бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л, единственное отличие — мощность и расход топлива. Теперь мощность турбоагрегата 1,5T составляет 130 кВт, а мощность версии 2,0T увеличилась с 155 кВт до 170 кВт, при этом снизился расход топлива — до 8,1 л/100 км. Оба двигателя оснащены семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа.

Haval H6

Известно также, что производитель намерен представить гибридную версию кроссовера Hi4, оснащенную фирменной системой полного привода. Автомобиль будет официально представлен на предстоящем Пекинском автосалоне, там же планируется начать и предварительные продажи.

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Источник: news.mydrivers.com