Этот знакомый и надежный кроссовер появился в России по цене дешевле «китайцев»

В России состоялся старт продаж нового Kia Seltos из Китая за 2,4 млн рублей

Кроссовер Kia Seltos, который ранее делали в России, теперь привозят к нам из Китая. В апреле автомобиль заметно подорожал относительно марта (плюс 250 тыс. рублей). Но он все равно стоит дешевле, чем некоторые паркетники из КНР у официалов.

На данный момент самый доступный Kia Seltos 2023 г.в. стоит 2,4 млн рублей, автомобиль продает официальный дилер Kia в Омске. Машина оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с., вариатором, привод передний.

Kia Seltos

Автомобиль представлен в комплектации Premium Edition с кожаными креслами, цифровой приборной панелью, системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, климат-контролем и прочими опциями.

В других городах такая же машина стоит немного дороже: в Москве – от 2,42 млн рублей, в Петербурге – от 2,5 млн рублей. Также предлагаются модификации с 2-литровым двигателем мощностью 149 л.с., цены на них стартуют от 2,98 млн рублей.

Kia Seltos

Если сравнивать Kia Seltos 2023 г.в. с новыми «китайцами», то последние не дешевле: стоимость Omoda C5 Lifestyle 2024 составляет 2,552 млн рублей, Geely Coolray – 2,61 млн рублей (без учета скидок).

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»