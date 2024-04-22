Представлен самый мощный водородный автомобиль в мире

В России состоялся анонс самого мощного в мире водородного седана NAMI Hydrogen

Научный автомоторный институт ФГУП «НАМИ» представил обновленный седан NAMI Hydrogen. Модель построена на базе автомобиля Aurus. Это самый мощный водородный автомобиль в мире и первая в истории водородная люксовая машина, заявили представители НАМИ.

В институте указали, что с точки зрения инжиниринга седан имеет мало общего с серийными машинами Aurus. Он оснащен тремя электромоторами: один на передней и два на задней оси. Наряду с полным приводом реализована возможность управления вектором тяги автомобиля.

NAMI Hydrogen

Мощность каждого электродвигателя равна 250 кВт, а их общая мощность составляет 750 кВт, что эквивалентно 1020 л.с. Запас хода равен 870 км, до 100 км/ч авто разгоняется менее чем за 4 секунды.

Седан оснащен комбинированной энергоустановкой – тяговый электропривод и электрохимический генератор на водороде, предусмотрена возможность зарядки от внешнего источника электроэнергии. Электроэнергия для батареи образуется путем реакции кислорода и водорода.

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Источник: Telegram-канал НАМИ