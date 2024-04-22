Новый мотор, интерьер от Lexus: этот легендарный «японец» радикально изменился

В США состоялся старт продаж новой Toyota Camry девятого поколения

Старт продаж новой Toyota Camry 2025 модельного года состоялся в США. Так, базовая гибридная версия стоит от 28 400 долларов, в топовом исполнении автомобиль стоит 34 600 долларов.

Внешне новая Toyota Camry в кузове XV80 напоминает «гибрид» Toyota Prius, а интерьер с полноценной цифровой приборной панелью и увеличенным дисплеем медиакомплекса напоминает последние модели Lexus.

В девятом поколении модель попрощалась с 3,5-литровым мотором V6, с которым она выпускалась ранее. Теперь линейка использует гибридную систему Toyota пятого поколения (THS 5), включающую 2,5-литровый четырехцилиндровый ДВС и два электромотора. Общая мощность переднеприводной версии равна 228 л.с., а полноприводная выдает 235 л.с., при этом она получила третий электромотор, выступающий в роли генератора.

Toyota Camry 2025

Базовое оснащение включает комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0, в него входят система предупреждения столкновений с автоматическим торможением, адаптивный круиз-контроль, система помощи при выезде с полосы движения, система распознавания дорожных знаков и прочее.

В пакет Premium Plus входят: система кругового обзора, система помощи при движении в пробках, система предупреждения о перекрестном движении спереди, а также системы помощи при смене полосы движения и парковке.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: Toyota.com