Новый мотор, интерьер от Lexus: этот легендарный «японец» радикально изменился
Старт продаж новой Toyota Camry 2025 модельного года состоялся в США. Так, базовая гибридная версия стоит от 28 400 долларов, в топовом исполнении автомобиль стоит 34 600 долларов.
Внешне новая Toyota Camry в кузове XV80 напоминает «гибрид» Toyota Prius, а интерьер с полноценной цифровой приборной панелью и увеличенным дисплеем медиакомплекса напоминает последние модели Lexus.
В девятом поколении модель попрощалась с 3,5-литровым мотором V6, с которым она выпускалась ранее. Теперь линейка использует гибридную систему Toyota пятого поколения (THS 5), включающую 2,5-литровый четырехцилиндровый ДВС и два электромотора. Общая мощность переднеприводной версии равна 228 л.с., а полноприводная выдает 235 л.с., при этом она получила третий электромотор, выступающий в роли генератора.
Базовое оснащение включает комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0, в него входят система предупреждения столкновений с автоматическим торможением, адаптивный круиз-контроль, система помощи при выезде с полосы движения, система распознавания дорожных знаков и прочее.
В пакет Premium Plus входят: система кругового обзора, система помощи при движении в пробках, система предупреждения о перекрестном движении спереди, а также системы помощи при смене полосы движения и парковке.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.
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Источник: Toyota.com
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.