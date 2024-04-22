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Новый мотор, интерьер от Lexus: этот легендарный «японец» радикально изменился

В США состоялся старт продаж новой Toyota Camry девятого поколения

Старт продаж новой Toyota Camry 2025 модельного года состоялся в США. Так, базовая гибридная версия стоит от 28 400 долларов, в топовом исполнении автомобиль стоит 34 600 долларов.

Внешне новая Toyota Camry в кузове XV80 напоминает «гибрид» Toyota Prius, а интерьер с полноценной цифровой приборной панелью и увеличенным дисплеем медиакомплекса напоминает последние модели Lexus.

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В девятом поколении модель попрощалась с 3,5-литровым мотором V6, с которым она выпускалась ранее. Теперь линейка использует гибридную систему Toyota пятого поколения (THS 5), включающую 2,5-литровый четырехцилиндровый ДВС и два электромотора. Общая мощность переднеприводной версии равна 228 л.с., а полноприводная выдает 235 л.с., при этом она получила третий электромотор, выступающий в роли генератора.

Toyota Camry 2025
Toyota Camry 2025

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Базовое оснащение включает комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0, в него входят система предупреждения столкновений с автоматическим торможением, адаптивный круиз-контроль, система помощи при выезде с полосы движения, система распознавания дорожных знаков и прочее.

В пакет Premium Plus входят: система кругового обзора, система помощи при движении в пробках, система предупреждения о перекрестном движении спереди, а также системы помощи при смене полосы движения и парковке.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: Toyota.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
22.04.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-16