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Интерьер Hongqi H9
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Доступный на рынке России седан получил обновление — ему добавили мощности
Рестайлинговый Hongqi H9 с тремя турбомоторами...

Доступный на рынке России седан получил обновление — ему добавили мощности

Рестайлинговый Hongqi H9 с тремя турбомоторами представят на автосалоне в Пекине

Бренд Hongqi (принадлежит китайскому концерну FAW) намерен презентовать на автосалоне в Пекине обновленный седан H9 с тремя турбомоторами.

Hongqi H9
Hongqi H9

Кроме стандартной версии оформления предлагается вариант с внешней отделкой черного цвета. Эту модель будут отличать декоративные планки решетки радиатора, молдинги заднего бампера и рамки окон черного цвета. Дизайн патрубков выхлопной системы стилизовали под спортивный. Также в оформление этой версии H9 добавили задний спойлер.

Hongqi H9
Hongqi H9

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Отмечается, что в стандартной версии у седана изменили рисунок решетки радиатора, а также добавили матричные ходовые огни и новые колесные диски. Что касается габаритов, то длина седана и размер колесной базы не изменились: 5137 мм и 3060 мм соответственно.

Интерьер салона украшает более крупный по размерам центральный дисплей, у рулевого колеса изменилась форма. Для обновленной версии Hongqi H9 предусмотрены сразу три силовые установки. Базовый вариант представлен турбомотором объемом 1,8 л мощностью 224 л. с., у остальных доступны турбомоторы объемом 2,5 и 3,0 л мощностью 303 и 337 л. с. соответственно.

Интерьер Hongqi H9
Интерьер Hongqi H9

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Источник: Autohome

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Autohome
22.04.2024
Фото:Autohome
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