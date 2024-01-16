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В Сети нашли «живые» фото нового рестайлингового Hongqi H9 2024 — продажи уже скоро

Флагманский седан Hongqi H9 2024 решили показать вживую перед стартом продаж

Производитель из Китая Hongqi вовсю занимается модернизацией флагманского седана H9. Модель уже внесли в базу Министерства промышленности КНР, значит, старт продаж новинки не за горами.

В Сети опубликованы снимки премиального автомобиля, судя по которым, не будет кардинальных изменений ни в экстерьере, ни в интерьере. Дизайн подразумевает только косметические доработки. В частности, изменятся форма передних фар и дневные ходовые огни. Что касается габаритов, они тоже останутся прежними: 5137х1904х1498 мм, размер колесной базы – 3060 мм.

Hongqi H9
Hongqi H9
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Существенно изменятся салон седана и силовая установка. Автомобиль оснастят четырьмя турбированными двигателями на выбор: 1.8, 2.0, 2.5 и 3.0. Самый мощный из них – V6 3.0 способен развить 248 кВт (337 л.с.). Кроме того, под капотом будет и новый двигатель, объемом 2,0 л, но описания его технических характеристик пока нет.

В салоне установят новую цифровую панель приборов и большой мультимедийный дисплей. Обновятся мультимедиа система и коммуникационные технологии. Кроме этого, производители заменят отделочные материалы и цветовую гамму салона. После рестайлинга флагманская модель Hongqi H9 предстанет в модерновом и технологичном облике. За счет расширения моторной линейки станут лучше динамические характеристики автомобиля.

Источник: cenyavto.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:От производителя и Минпромторг КНР
Количество просмотров 1
16.01.2024
Фото:От производителя и Минпромторг КНР
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