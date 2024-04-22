Сколько сейчас стоят автохиты 2022 года: модели и цены

Дилеры назвали цены подержанных Toyota Camry, Hyundai Creta и Volkswagen Polo

Среди иномарок традиционной популярностью у россиян пользуются бренды Hyundai, Toyota и Volkswagen. Сколько же сейчас стоят автомобильные хиты начала 2022 года?

Hyundai Creta продолжает оставаться хитом, но уже как Solaris HC. Подержанную Creta 2019 г. в. с пробегом 19 тыс. км и 1,6-литровым 123-сильным двигателем в одном из салонов российской столицы продают за 2,1 млн рублей.

Подержанный Volkswagen Polo разыскать оказалось непросто. Редкий автомобиль выставлен на продажу в столичном салоне: 2019 г. в., пробег 199 тыс. км, стоимость 1,1 млн рублей.

Отыскать подержанный Renault Duster у дилеров столицы и Подмосковья также оказалось сложно. Так, в Москве нужный автомобиль обнаружился только в одном салоне: 2018 г. в., 1,6-литровый двигатель, цена 1,5 млн рублей. Еще один Renault Duster выставлен на продажу в подмосковном салоне. За автомобиль 2015 года с 2,0-литровым 143-сильным мотором и пробегом 101 тыс. км просят 1,3 млн руб.

Toyota Camry

Самой популярной японской иномаркой в РФ до 2022 года был седан Toyota Camry. Новый автомобиль сейчас стоит около 4,5 млн рублей, цены на подержанные авто намного ниже.

Найти такую иномарку с пробегом можно без труда. В одном из московских салонов Camry 2017 г. в. с пробегом 126 тыс. км продают за 1,8 млн руб. Camry 2018 года с пробегом 90 тыс. км стоит уже 2,2 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: Autonews