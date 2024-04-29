Странная авария с Ford Ranger: ни один каскадер не повторит этот трюк
Водитель пикапа Ford Ranger не справился с управлением в Броктоне (штат Массачусетс, США), врезался сначала в пожарный гидрант, потом в здание, а затем остановился, балансируя на трех машинах.
Следователи все еще расследуют аварию, и, как сообщается, водитель, виновный в аварии, скрылся с места происшествия.
Инцидент, безусловно, достоин термина «дикий» не только из-за поспешного бегства виновника с места происшествия, но и из-за нестандартного места парковки, выбранного пикапом.
На фотографиях, предоставленных пожарной службой Броктона, видно, что заднюю часть пикапа поддерживает фургон Ford Transit, а переднее левое колесо опирается на синий пикап. Добавляло зрелищности то, что переднее правое колесо располагалось на капоте Infiniti FX35.
Хотя «Рейнджер» явно пострадал в результате аварии, фотографии показывают, что он выдержал испытание на удивление хорошо.
Поскольку авария произошла рано утром, людей на улице не было, и никто не пострадал.
Этот участок улицы Монтелло длинный и прямой, что позволяет водителям набирать здесь скорость.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Сarscoops