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Странная авария с Ford Ranger: ни один каскадер не повторит этот трюк

Ford Ranger взлетел и приземлился на три автомобиля

Водитель пикапа Ford Ranger не справился с управлением в Броктоне (штат Массачусетс, США), врезался сначала в пожарный гидрант, потом в здание, а затем остановился, балансируя на трех машинах.

Следователи все еще расследуют аварию, и, как сообщается, водитель, виновный в аварии, скрылся с места происшествия.


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Инцидент, безусловно, достоин термина «дикий» не только из-за поспешного бегства виновника с места происшествия, но и из-за нестандартного места парковки, выбранного пикапом.

На фотографиях, предоставленных пожарной службой Броктона, видно, что заднюю часть пикапа поддерживает фургон Ford Transit, а переднее левое колесо опирается на синий пикап. Добавляло зрелищности то, что переднее правое колесо располагалось на капоте Infiniti FX35.


Хотя «Рейнджер» явно пострадал в результате аварии, фотографии показывают, что он выдержал испытание на удивление хорошо.

Поскольку авария произошла рано утром, людей на улице не было, и никто не пострадал.

Вот так на автосервисах преувеличивают объемы работ

Этот участок улицы Монтелло длинный и прямой, что позволяет водителям набирать здесь скорость.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сarscoops

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1
29.04.2024
Фото:Carscoops
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