Египет и Арабские Эмираты — россиянам назвали популярные направления для отпуска

Эксперт Гусаров рассказал, насколько вырастут цены летом на международные рейсы

В летний период цены на авиабилеты на международные рейсы вырастут в среднем в три-четыре раза, в зависимости от популярности направления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров.

«В летний сезон цены на авиабилеты вырастут в три раза, по сравнению с апрелем. На особо популярные направления могут увеличиться и в четыре раза. В основном это коснется международных линий. Ценообразование зависит от спроса и динамики. Если будет много желающих улететь в тот или иной город, цены будут зашкаливать», — рассказал Роман Гусаров.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов напомнил, что для туристов из России есть определенные ограничения в части направлений.

«В России сейчас есть ограничения по зарубежному выезду, Европа для нас закрыта. Поэтому в приоритете Турция, Египет и Арабские Эмираты. Что касается российских направлений, люди выбирают отдых на море. Спрос растет на Черноморское и Азовское побережье», — перечислил популярные направления в 2024 году собеседник агентства.

Напомним, согласно данным Росстата, в первом квартале текущего года средняя стоимость цен на полеты внутри России выросла на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По словам туроператоров, цены на отдых на российских курортах вырастут на 20%. Вице-президент АТОР Артур Мурадян при этом отметил, что путевки в Объединенные Арабские Эмираты и Шри-Ланку подешевеют на 15%.

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Источник: ura.news