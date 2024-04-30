В России более 2 млн мотоциклов — изучили, что это за техника!

«Автостат»: 87% мотоциклов в России выпущены более 15 лет назад

На 1 января 2024 года на территории РФ было зарегистрировано 2 млн 155 тыс. мотоциклов, сообщает источник. Самый крупный парк мототехники – в Краснодарском крае, где значится более 110 тыс. двухколесных машин. Вторую и третью строчки делят между собой Москва и Саратовская область – у обоих субъектов менее чем по сотне тысяч мотоциклов.

Самой распространенной маркой остается отечественный Иж, на долю которого приходится 28% всего мотоциклетного парка России. На втором месте – Урал, на третьем – Восход. Все вместе эти отечественные марки являют собой половину всей мототехники, зарегистрированной в РФ.

При этом 87% всех мотоциклов в стране пребывает в возрасте старше 15 лет – они выпущены раньше 2009 года… Более 70% мотоциклов в России имеют объем двигателя менее 600 куб. см.

Иномарки занимают 30% мотоциклетного парка РФ. Наиболее часто встречаются японские (13%) и европейские модели (8,9%), хотя китайские стремительно их догоняют – уже 6,1%.

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Источник: Автостат