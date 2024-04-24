Leopard и Bradley – трофейную технику НАТО выставят в Москве

1 мая на Поклонной горе перед Музеем Победы откроется выставка трофейной техники

С 1 мая 2024 года в Москве на Поклонной горе откроется выставка трофейной техники, захваченной в ходе проведения СВО. Посетители смогут увидеть, например, БМП Marder и Bradley, а также танки Leopard. Всего 30 машин производства 12 стран.

«Минобороны России организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, в Парке Победы на Поклонной горе. Для посетителей будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину. Гости мероприятия смогут ознакомиться с танком "Леопард" и боевой машиной пехоты (БМП) "Мардер" немецкого производства, американской БМП "Брэдли", шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной (ББМ) АМХ-10RC и многими другими экспонатами», – рассказали в Минобороны.

Выставка продлится весь май, и кроме бронетехники будет выставляться стрелковое вооружение НАТО, документы ВСУ, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских военнослужащих.

Все это можно будет увидеть на площади перед Музеем Победы на Поклонной горе. Трофеи разделят на несколько тематических зон и оснастят информационными стендами с данными об экспонатах, их производителях и с историями захвата этих трофеев российскими военнослужащими.