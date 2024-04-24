Мотор плохо заводится? Истинная причина вас удивит — эксперт все объяснил

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Эксперт Борисов рассказал, как избавиться от скопившегося в бензобаке конденсата

Некачественное топливо является основной причиной скапливания конденсата в бензобаке автомобиля. Таким мнением с «Российской газетой» поделился директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Он подчеркнул, что вода в бензобаке в том числе может появиться и из-за неправильной очистки резервуаров на АЗС.

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«Поэтому рекомендую по возможности производить заправку автомобиля только на проверенных и сетевых станциях, которые дорожат своей репутацией. Вода в бензобаке ухудшает качество самого топлива, вследствие чего может возникнуть ряд существенных проблем, таких как затрудненный запуск двигателя и нестабильная работа топливной системы в целом», — объяснил собеседник издания.

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Чтобы избавиться от наличия воды в бензобаке и восстановить корректное функционирование топливной системы Борисов рекомендует обратиться к специалистам в сервис. Дело в том, что при таких работах с топливным баком необходимо соблюдать предельную осторожность.

«Специалисты выполнят промывку топливной системы с помощью специального оборудования и очистителей. В отдельных случаях может потребоваться полная осушка бензобака, если в нем присутствует значительный объем влаги», — уточнил эксперт.

С целью профилактики и во избежание образования конденсата в топливной системе Борисов советует использоваться присадки к топливу – они помогают отделить воду от бензина и улучшить его сгорание. В сервисе есть услуга по комплексу проверочных работ, при выполнении которых будет выявлена неисправность топливной системы и при необходимости ее устранят, резюмировал Борисов.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
24.04.2024
Фото:Depositphotos
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