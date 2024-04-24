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Kia раскрыла планы по объему производства машин на новом заводе в Казахстане
24 апреля
Kia раскрыла планы по объему производства машин на новом заводе в Казахстане
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Kia раскрыла планы по объему производства машин на новом заводе в Казахстане

Kia планирует ежегодно выпускать 70 тысяч авто на новом заводе в Казахстане

Южнокорейская автокомпания Kia планирует ежегодно выпускать 70 тыс. своих машин на предприятии в Казахстане, проинформировала пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева после встречи с главой компании Хо-сунг Сонгом.

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Уточняется, что завод возведут к 2025 году в Костанае. В проект уже привлечено 90 млрд тенге (примерно 19 млрд рублей по текущему курсу) инвестиций. Ежегодно на предприятии планируют собирать 70 тыс. авто, при этом 50 тыс. из них будут создаваться с помощью мелкоузловой сборки.

Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Глава Kia заявил, что сейчас рассматривается вопрос по привлечению глобальных поставщиков автозапчастей. Также было решено построить в Казахстане завод по производству автокомпонентов.

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.

Источник: пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
24.04.2024
Фото:Unsplash
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