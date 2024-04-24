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Рекордный рост: автодилеров в России становится все больше

«Автостат»: число автодилеров в России выросло на 22% — до 3764 центров

Число автодилеров в РФ за год увеличилось на 22%, приблизившись к рекордному уровню. По состоянию на середину апреля текущего года в России работает 3764 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, что на 683 больше, чем в апреле 2023 года. Уточняется, что эта цифра лишь немного уступает рекордному показателю, зафиксированному по итогам 2015 года (3797 дилеров).

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Дилеров китайских марок за год стало больше в 2,1 раза — рост с 1160 до 2414 центров. На данный момент интересы китайских автопроизводителей представляют 64% от всех официальных дилеров, зарегистрированных в РФ.

Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Параллельно с этим количество дилеров российских брендов выросло на 9% (до 544 ед.; доля 14,5%). Остальные 21,5% всех дилерских центров в РФ приходится на японские, корейские, европейские и американские марки.

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
24.04.2024
Фото:Depositphotos
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