Хитовый японский кроссовер вернулся в Россию, и он дешевле «китайцев»
Компактный кроссовер Nissan Qashqai, который еще несколько лет назад выпускали в Петербурге, опять появился на российском рынке с помощью параллельного импорта. На популярном сайте объявлений продается несколько десятков таких машин, цены на них стартуют от 2 560 000 рублей. Дилеры продают рестайлинговые Qashqai второго поколения и совсем новые Qashqai третьего поколения.
За такую сумму предлагают версию LE+ 2023 г. в., оснащенную 2-литровым 144-сильным атмосферником, вариатором и передним приводом. В числе опций двухзонный климат-контроль, большой экран, система кругового обзора и прочее.
Китайские аналоги в РФ дороже: цена на базовый обновленный Geely Coolray стартует от 2 609 990 рублей, а Omoda C5 2024 года в топовом исполнении с передним приводом стоит 2 663 900 рублей.
Другие продавцы предлагают аналогичный Nissan Qashqai уже дороже. Так, официальный дилер Nissan из Воронежа продает «второй» Qashqai без учета дисконта за 3 310 000 – 3 840 000 рублей в зависимости от комплектации. Уточняется, что все эти кроссоверы оснащены тем же 144-сильным атмосферным мотором, а самые дорогие из них имеют полный привод.
Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Nissan Qashqai (26)
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.